Silvia Abravanel curte show do ?ex? no dia seguinte ao fim do noivadoFoto: Reprodução

Publicado 24/04/2024 11:37

Um dia após anunciar o fim de seu noivado com Rafael Moura pelas redes sociais, Silvia Abravanel curtiu o show do ex. Nos stories do Instagram, na noite de terça-feira (23/4), a apresentadora compartilhou os bastidores da apresentação da dupla Gustavo Moura & Rafael e foi acusada de fazer marketing.



“Hoje aqui em Goiânia no Rolezão Diferente No Bar comemorando o merecido Top 8 no spotify brasil de 'Digitando', da dupla Gustavo Moura e Rafael! Parabéns, meninos!”, escreveu ela na legenda de uma foto.