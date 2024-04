Ana Maria Braga - Reprodução de vídeo

Publicado 24/04/2024 09:19 | Atualizado 24/04/2024 09:39

A apresentadora Ana Maria Braga, do programa “Mais Você”, vem dando o que falar devido a sua sinceridade com convidados, principalmente ex-BBBs. Porém, dessa vez o nome da famosa surgiu na mídia devido a uma suposta grosseria. A “vítima” da vez, no entanto, não pertence ao mundo das celebridades.



Na edição dessa terça-feira (23), a famosa fez uma pequena bagunça na mesa e um funcionário correu para ajudar. Mas a veterana deixou bem claro que não queria o seu apoio no momento. Inclusive, após repercussão na web, internautas entenderam que a apresentadora foi mal educada.



Enquanto limpava algo que deixou cair na mesa, o funcionário se aproxima para ajudar e Ana Maria dispara: “Sai daqui, eu sei limpar aqui”. O jovem então sumiu das câmeras imediatamente após a fala, mas a apresentadora continuou: “Limpa lá na sua casa”. Em seguida, um assistente de produção também apareceu.



Nas redes sociais, o caso pegou mal para Ana Maria Braga. “Foi Grosseira e Mal educada, sem necessidade!”, apontou uma internauta. “Isso porque tá na TV, imagina na casa dela”, ponderou outra. “Anda muito arrogante...Aff”, criticou uma terceira. “Foi brincadeira gente, ela tem liberdade para brincar!”, defendeu mais uma.