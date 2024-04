Yasmin Brunet detalha diagnósticos de lipedema e compulsão alimentar - Foto: Reprodução

Yasmin Brunet detalha diagnósticos de lipedema e compulsão alimentarFoto: Reprodução

Publicado 24/04/2024 10:50

Yasmin Brunet revelou ao programa “Encontro” desta quarta-feira (24) os desafios que enfrentou com o diagnóstico de lipedema e compulsão alimentar. A modelo, que participou do BBB 24, compartilhou sua luta contra essas questões de saúde.

"A compulsão nunca vem sozinha. Então, é depressão, é ansiedade... eu trato desde os meus 13 anos de idade. Imaginei que quando entrasse na casa minha compulsão iria aparecer porque é muito estresse e ansiedade", desabafou Yasmin, descrevendo como a compulsão alimentar afetou sua vida.

"Compulsão é uma coisa que você come, come, come, e nunca está saciada, se sente vazia. O vazio não é sobre a comida, mas a gente pode na comida porque é uma coisa palpável, fácil de lidar", afirmou a filha de Luíza Brunet.

A modelo também explicou como o transtorno se manifestava durante o reality show: "Era o único momento em que eu não pensava, só que você nem percebe que está comendo. Então, eu comia uma lata de goiabada, rabada, uma mistura muito louca... e me sentia vazia ainda", detalhou

A ex-sister também falou sobre o diagnóstico de lipedema, revelando que descobriu a condição pouco antes de entrar no BBB 24: "Lá [no confinamento] ficou horrível. Eu sentia muita dor, desconforto e pressão. Minha perna ficou gigante. Quando saí, encontrei um médico incrível que está me ajudando muito", encerrou a modelo.