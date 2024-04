Gretchen se revolta com críticas na web - Reprodução/Instagram

Gretchen se revolta com críticas na webReprodução/Instagram

Publicado 24/04/2024 21:28 | Atualizado 24/04/2024 21:29

Gretchen se revoltou após se deparar com alguns comentários maldosos que recebeu nas redes sociais. No Instagram, a artista foi chamada de “idosa de mente vazia” e decidiu se defender.

A confusão começou após ela publicar uma foto usando um pijama rosa. Em seguida, uma internauta comentou: “Criatura da mente vazia. Já tá idosa e fica com indiretas para ela mesma”.

A rainha do rebolado se indignou com o comentário e debochou: “É por isso que me fortaleço cada vez mais. Mulher infeliz e mal cuidada é desse modelo”.

Mas as críticas não pararam por aí e internautas fizeram ataques ao corpo de Gretchen. “Você tá muito de idade para estar mostrando as perninhas. Isso é para novinha”, opinou outra. Coitada né? Não consegue nem colocar um short. E eu até de biquíni de fita [uso]”, completou a cantora.