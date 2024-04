Giovanna Pitel e Fernanda Bande - Reprodução/Instagram

Após o grande sucesso no BBB 24, Fernanda Bande e Giovanna Pitel vão ganhar um programa na TV Globo. A informação foi confirmada por um executivo da emissora no evento “gexperience” nesta quarta-feira (24).



No evento, o executivo da emissora carioca se reuniu com as futuras apresentadoras no palco para contar a novidade ao público. No entanto, o trio não revelou muitos detalhes da atração, apenas que será exibido pelo Multishow.

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Fernanda e Pitel vão comandar um talk show inspirado na trajetória da dupla no reality show. Elas vão fofocar em uma cama e recebem famosos para discutir intimidades.

A inspiração para a atração foi o tempo em que a dupla do quarto Gnomo passou conversando sobre os desdobramentos do reality show e sobre vida. Ainda segundo a colunista, o programa está previsto para estrear ainda este mês.