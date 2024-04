Lucas Buda inicia carreira de influencer e questiona falta de publis - Foto: Reprodução

Publicado 25/04/2024 08:43

Professor há quatro meses, agora o ex-BBB Lucas Henrique, ou Buda, estrutura a carreira de influenciador junto a uma equipe de seis pessoas. "Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas que tem estou abraçando para fazer da melhor forma possível", contou.

Sobre sua equipe, ele falou: "Estou devendo todas elas. São pessoas que acreditam no meu trabalho, que também estão na expectativa. Estão trabalhando para que possamos fazer coisas muito legais para a população brasileira. Essas pessoas estão investindo em mim esperando o retorno."

Buda entrou no programa concursado pela prefeitura do Rio de Janeiro, mas após quase três meses sem aparecer no trabalho por causa do confinamento, será exonerado.