Rita Cadillac supera traumas e volta ao pornô com ?colega? de UrachFoto: Reprodução

Publicado 25/04/2024 12:50

Rita Cadillac surpreendeu os seguidores ao anunciar seu retorno ao universo pornô. Aos 69 anos, a ex-chacrete, que já foi conhecida como ícone sensual, gravou cenas com Jeferson Reis, conhecido como Jefão, ex-parceiro de Andressa Urach. "Por essa vocês não esperavam, né?", revelou o influenciador.

Apesar do anúncio recente para produzir conteúdo quente nas plataformas digitais, Rita Cadillac já tinha experiência no cinema adulto. Nos anos 2000, a atriz assinou contrato com uma produtora pornô e estrelou diversos filmes. No entanto, em 2008, encerrou essa fase. Em sua autobiografia, lançada em 2021, declarou que não retornaria a esse ramo.

"Isso é muito doloroso. Não me arrependo de nada na minha vida, mas posso falar que se pudesse voltar no tempo eu não faria", afirmou a veterana ao portal iG. No entanto, a atriz aparentemente superou seus traumas e decidiu voltar atrás em sua decisão. "Venha dar uma espiadinha em como ficou esse feat com ela", convidou o ex-parceiro de Andressa Urach em suas redes sociais.

Apesar das declarações anteriores, Rita parece ter mudado de ideia e está pronta para se aventurar novamente no conteúdo adulto. A parceria com Jefão marca um retorno inesperado ao pornô. Vale destacar que o “ramo” mudou muito desde a época que a veterana dominava o universo pornô.