Desencalhou! Mansão de Anitta é vendida no RioFoto: Reprodução

Publicado 25/04/2024 15:43 | Atualizado 25/04/2024 15:55

A famosa mansão de Anitta, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, finalmente encontrou um comprador. A coluna traz com exclusividade que o imóvel já não encontra-se à venda. Porém, inicialmente anunciada por R$ 11,5 milhões, a casa teve seu preço reduzido e teria sido vendida por cerca R$ 8 milhões.



De acordo com informações de um amigo da coluna Daniel Nascimento, o imóvel foi vendido no mês de março após quase dois anos à venda. Assim, encerrando os rumores sobre sua dificuldade da diva em passar a mansão para frente. Para quem não sabe, o projeto arquitetônico foi pensado especialmente para Anitta, contando com detalhes que refletem sua carreira.



Localizada no Condomínio Mansões, o imóvel de luxo conta com um estúdio de música, um inusitado "quarto do sexo", elevador que acessa três pavimentos da casa, sala de estar com quatro ambientes, piscina, sauna, espaço gourmet e até um gazebo.



Além disso, os imóveis próximos podem alcançar até R$ 40 milhões, a mansão tem um custo de condomínio de aproximadamente R$ 3,2 mil e um IPTU anual de cerca de R$ 27 mil. Vale destacar que o comprador da propriedade ainda não foi identificado.