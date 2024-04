Alice Wegmann no 'Encontro' - Reprodução/Globo

Publicado 25/04/2024 16:26

Alice Wegmann participou do “Encontro”, programa da TV Globo apresentado por Patrícia Poeta para falar da série “Justiça 2”. Nesta quinta-feira (25), a atriz falou sobre as consequências físicas de filmas cenas de abuso sexual na trama escrita por Manuela Dias.

Na produção, que estreou no dia 11 de abril no Globoplay, Alice interpreta Carolina, que foi estuprada por dois anos pelo tio, Jayme, papel de Murilo Benício, quando era adolescente. Uma década mais tarde, ela volta a ser vítima do criminoso.

Alice contou no “Encontro” que as cenas eram tão fortes que ela acordava com dores nos dias seguintes das gravações. “Muitas das cenas que eu fazia com o Murilo Benício, que foi um parceiro incrível esse processo todo, eu acordava com dores físicas no dia seguinte”, relatou. “Mesmo que não tivesse muito toque físico nas cenas. Às vezes, mesmo que não tivesse, eu acordava cheia de dores porque o emocional também mexe muito com isso".

Wegmann ainda destacou a importância de retratar abusos sexuais no audiovisual: “Muitas vezes, a gente acha que um estuprador ou um criminoso está muito distante da nossa realidade e das nossas famílias. Só que a maioria deles são pessoas muito próximas”.

“Infelizmente, muitas pessoas vão se identificar com essa personagem, mas felizmente muitas pessoas vão se inspirar com a coragem e com a força dela. Acho que isso é muito importante”, completou Alice.