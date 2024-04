Fabio Porchat relembra peça com Paulo Gustavo - Mauro Kury

Fabio Porchat relembra peça com Paulo Gustavo

Após homenagear Paulo Gustavo em uma peça de teatro nesta quinta-feira (25), Fabio Porchat relembrou uma peça que estrelou ao lado do grande amigo. Os humoristas estudaram juntos no curso de Artes Cênicas na CAL (Casa de Arte das Laranjeiras) e se formaram em 2005.

"A gente se formou juntos na escola de teatro. Acho que essa peça de formatura, 'João Ternura', foi linda demais. Eu fazia o João Ternura e ele também, só que a gente contracenava. Eu fazia um João criança, adolescente e ficando adulto e ele fazia o João que já tava em outro plano. A gente se encontrava... vou colocar algumas fotos nossas", contou o apresentador em vídeo publicado nos stories do Instagram.

O artista também publicou fotos dividindo palco com Paulo Gustavo, incluindo um momento em que os dois se beijam em cena. Os cliques contam ainda com a presença de Marcus Alvisi, o diretor da peça "João Ternura".

Fabio Porchat chora ao falar de Paulo Gustavo

Nesta quinta-feira (25), Fabio Porchat se emocionou com a presença de Déa Lúcia na peça "Agora é que são elas", escrita e dirigida por ele. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou o momento da homenagem que fez à dona Déa e Paulo Gustavo após o espetáculo.

No vídeo, o humorista não conteve as lágrimas ao falar sobre o amigo e a importância de contar com a presença de Déa na platéia. "Há 19 anos eu montei uma peça com meu amigo de escola de teatro. Hoje eu dirijo uma peça com algumas daquelas cenas que foram tão importantes pra mim! Queria você aqui Paulo Gustavo", escreveu Porchat na legenda. "Eu estou emocionado porque hoje a dona Dea está aqui. Há 19 anos eu estreei com o Paulo com esses esquetes e você estava lá. Eu estou muito feliz que você está aqui hoje e muito triste...".

O ator Paulo Gustavo morreu aos 42 anos de idade, vítima das complicações de Covid-19, em 4 de maio de 2021. O artista ficou internado com a doença, precisou ser entubado e fez uso de um pulmão artificial, mas não resistiu. O humorista deixou o marido Thales Bretas e dois filhos, Romeu e Gael.