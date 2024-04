Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem coladinhos em festa - Reprodução / Instagram

Publicado 25/04/2024 17:47 | Atualizado 25/04/2024 18:02

Após uma foto de Bruna Marquezine e João Guilherme juntinhos na casa de amigos circular nas redes sociais, um novo vídeo dos atores está circulando nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (25).

No "flagra", os atores aparecem em clima de romance, trocando carinhos e beijos enquanto curtem um show do Veigh no Vila JK, em São Paulo. Bruna chega a colocar os braços em volta do pescoço do ator, enquanto João segura a artista pela cintura. Confira:

Mais cedo, uma foto da atriz no colo de João Guilherme veio à tona. Os dois posavam para um clique ao lado de amigos, como Maisa, Marina Sena, Juliano Floss e Veigh.

Vale lembrar que essa semana João Guilherme revelou que está apaixonado e presenteou a pessoa amada com uma baby tee da Maison Margiela. "Tô apaixonado tem um tempo e só quero ver meu chuchu bem vestidinha. Eu vi ela provando li e ela ficou realmente o chuchuzinho que ela é", declarou. Confira: