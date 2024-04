Madonna - Reprodução/Instagram

Publicado 26/04/2024 08:41

É fato que o show da Madonna acontecerá em Copacabana, Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. A apresentação da diva pop em solo brasileiro está cada vez mais próxima e com isso as polêmicas também dominam a cidade maravilhosa. Viralizou na web um vídeo que a aponta a equipe da loira como responsável por destruir patrimônio carioca.



Em uma gravação divulgada nas redes sociais, é possível ver diversos destroços de madeira espalhados na orla da praia. “A equipe do show da Madonna [...] destruiu a antiga casinha dos salva-vidas e a vegetação. Crime ambiental! Agora, esses heróis estão debaixo da chuva e vento!”, descreveu a legenda da página ‘Rio de Nojeira Oficial”.



Na publicação, o responsável por enviar o vídeo ainda teria questionado se a destruição em questão teria sido autorizada pelo comando dos bombeiros. Contudo, embora não saibam a resposta ao certo, é fato que muitos moradores da capital ficaram devastados com a notícia, mas outros compreenderam.



Nos comentários, a ação deu o que falar: “A pergunta é. Será que vão construir de volta?”, questionou um internauta. “Ainda será pago com dinheiro público”, ponderou outro. “Parem de mimimi esse show vai gerar vários empregos…. Vai ajudar muita gente!”, defendeu uma terceira. “Gerar empregos não, vai gerar serviço temporário!”, rebateu mais um.