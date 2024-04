Fafá de Belém - Ag. News

Publicado 30/04/2024 12:38 | Atualizado 30/04/2024 12:40

Fafá de Belém utilizou suas redes sociais para expressar sua indignação quanto à ausência de artistas da região Norte no "Dia do Brasil", ação do "Rock in Rio" que visa honrar a história da música nacional. A cantora protestou contra a falta de representatividade de ritmos amazônicos, como o tecnobrega, carimbó e guitarrada, que foram deixados de lado.



Nas redes sociais, Fafá mencionou artistas e representações que não foram incluídos no festival: "Amazônia não faz parte do Brasil? Onde está o carimbó, o siriá, o boi bumbá, o Caprichoso, o Garantido, Manoel Cordeiro, Felipe Cordeiro, Gangue do Eletro, Aparelhagens, Nilson Chaves, Arthur Nogueira, Suraras do Tapajós, Kae Guajajara, as guitarradas do Pará, o tecnobrega, artistas indígenas, e tantos outros que levam a cultura do Norte no seu sangue e na sua vida?".



A cantora expressou sua tristeza ao ver a música do Norte ser tratada apenas como "peça decorativa de festas de elite". Ela criticou o fato de o maior festival de música do país ter relegado a região a um papel secundário, colocando-a "da porta para fora" da programação.



Fafá de Belém finalizou sua mensagem pedindo respeito à cultura e aos artistas do Norte. "Mais uma vez provam que o Norte continua sendo artigo folclórico usada como e quando querem", lamentou a cantora, destacando a importância de incluir a diversidade musical do Brasil nos grandes eventos.