Ana Maria BragaFoto: Reprodução

Publicado 30/04/2024 10:59

Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores ao revelar que já foi fumante. Em uma participação no programa “Conversa com Bial”, da Globo, ela contou que decidiu abandonar o vício em 2023. A famosa detalhou que a superação aconteceu após enfrentar problemas de saúde relacionados ao tabagismo.

A apresentadora compartilhou que enfrentou uma condição preocupante para a sua saúde devido ao hábito de fumar: "Eu estava com as veias entupidas. Tudo por causa do cigarro", contou ela, destacando como o hábito a afetou.

Ana Maria Braga também relatou um procedimento médico que precisou realizar devido aos danos do tabagismo. "Coloquei três stents nas duas pernas e depois de oito meses um deles entupiu – e eu ainda não tinha parado de fumar", revelou.

Após esse episódio, a apresentadora decidiu abandonar definitivamente o cigarro. "Depois desse entupimento eu falei que nunca mais [fumaria]", afirmou. Vale lembrar que Ana Maria Braga já enfrentou também um câncer de pulmão.