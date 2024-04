MC Ryan e Matuê sofrem acidente de carro em São Paulo: 'Faltou freio' - Foto: Reprodução

MC Ryan e Matuê sofrem acidente de carro em São Paulo: 'Faltou freio'Foto: Reprodução

Publicado 30/04/2024 09:33 | Atualizado 30/04/2024 09:33

MC Ryan causou agitação nas redes sociais nesta segunda-feira (29) ao compartilhar um momento inusitado: um acidente de carro durante um passeio com Matuê e amigos. O rapper cearense e o funkeiro paulista estavam desfrutando de um dia juntos quando o incidente aconteceu.



De acordo com as postagens, o grupo não se intimidou com a situação e até empurrou o veículo pelas ruas de São Paulo. O acidente não impediu que eles continuassem o passeio pelo centro da capital Paulista, ao som de "Lá Fora Tá Fazendo Frio" e "Você Tem Namorado, Moça", de Naldo, O Ferinha.



"Mano, faltou freio do Paulinho", afirmou Ryan na legenda dos stories do Instagram ao compartilhar o momento. "Foi só uma raladinha [risos]. Está de boa. Está tranquilo, mesmo? Eu estava cantando e não vi", completou o cantor, demonstrando bom humor em meio ao susto.



Nas redes sociais, os internautas reagiram ao acidente: “Simplesmente Matue e MC Ryan SP empurrando o Palio no meio da marginal”, ironizou um usuário. “Meu tt virado em Mc Ryan e Matuê dando altos rolê em um Palio todo pichado por SP, amei”, ponderou outra. “Imagina o Mc Ryan SP e o Matue baterem no seu carro e vc simplesmente nem reagir?”, questionou uma terceira.