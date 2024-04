Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Ana HickmannReprodução/Instagram

Publicado 29/04/2024 22:04 | Atualizado 29/04/2024 22:27

“Eu não quero aquela pessoa do mal com quem você costuma andar, que se chama Washington Bueno. Se eu souber que o Alexandre está andando em companhia dessa pessoa, eu imediatamente aciono a Justiça também por conta disso, e coloco os porquês o nosso filho não poderá estar acompanhado dessa pessoa junto ao pai", declarou a modelo na gravação. Confira:





Se você também curioso, a coluna te conta com exclusividade detalhes sobre o vínculo entre os dois. Washington é segurança do Alexandre Correa, um policial aposentado e que trabalhou anos com a família, mas que segundo amigos da coluna, costumava prestar serviços diretamente para o empresário.

Vale lembrar que em junho de 2015, Alexandre e Washington, se envolveram em uma briga de trânsito em São Paulo e foram acusados de agredir um motoqueiro. Registros da briga foram feitos pela passageira de um ônibus, Maria Mônica Gomes, o que incomodou Bueno: "O motorista caminhou em direção ao ônibus me pedindo para não fotografar, quando Alexandre Correa, voltou para o carro, passou a me ofender", relatou ela ao Terra.

Na ocasião, Alexandre se defendeu: "Um motoboy danificou o retrovisor [do meu carro], deu azar que o farol fechou e eu somente desci para falar com ele", disse ele. O empresário também negou a agressão: "Não agredi ninguém".