Deolane Bezerra foi casada com MC Kevin - Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2024 17:23 | Atualizado 29/04/2024 17:38

Deolane Bezerra usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao ex-marido, MC Kevin, que estaria completando 26 anos nesta segunda-feira (29). O funkeiro morreu após cair da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em 2021.

Ao som de "Depois do Universo", música da cantora Giulia, a advogada publicou no Instagram um compilado de momentos do casal juntos ao longo do relacionamento. No vídeo, os dois aparecem juntos em clima de romance em shows, dançando, em passeios de lancha e em viagens.

"'Depois dos 25 eu paro, vida'. 'Isso se eu chegar nos 25 né, vida'. Você e sua certeza que iria morar com Papai do Céu cedo… E hoje os seus 26 aninhos é ao lado Dele", iniciou a ex-A Fazenda na legenda.

"Você me ensinou muito antes da sua partida… Gratidão. Você vai pra sempre estar em mim… Na eternidade irei te ver… Te amarei para todo o sempre… Kevin", completou Deolane.