Globo faz divulgação de doc de Ayrton Senna com Xuxa e web pede por GalisteuReprodução/Globo/Instagram

Publicado 29/04/2024 15:34

A Globo divulgou nesta segunda-feira (29) um trecho da série documental "Senna Por Ayrton", que mostra o piloto de Fórmula 1 no palco com Xuxa Meneghel. No entanto, internautas cobraram a divulgação do projeto com momentos do atleta com a ex-namorada, Adriane Galisteu.

No vídeo publicado no Instagram, o atleta fala sobre suas expectativas e desejos para o ano de 1988. "Tímido, educado, simpático, nossa", elogia a Rainha dos Baixinhos. Confira abaixo:

Nos comentários da publicação feita pelo Globoplay, internautas cobraram o destaque de Adriane Galisteu, que era a namorada do piloto quando ele morreu em 1º de maio de 1994. Vale lembrar que Xuxa e Senna namoraram oficialmente por um ano e dez meses, entre 1988 e 1990.

"Tem que falar da Galisteu viu, ela foi o grande amor do Senna", disse uma. "Absurdo darem palco sempre a Xuxa, sendo que a ex dele era Adriane Galisteu", declarou outra. "Espero que não ignorem a Adriane Galisteu! Parece até que a Xuxa ainda era a namorada dele", comentou uma terceira.

A série documental "Senna Por Ayrton", mostrará a história do piloto de Fórmula 1 sendo contada pelo próprio Ayrton através de arquivos e conteúdos exclusivos.