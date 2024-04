Após anúncio, Viih Tube divulga reação ao descobrir segunda gravidez - Foto: Reprodução

Publicado 29/04/2024 11:59 | Atualizado 29/04/2024 12:10

Viih Tube e Eliezer surpreenderam os fãs no café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você” desta segunda-feira (29). Antes mesmo do início do programa, o casal adiantou que traria uma novidade "boa" para o público e veio aí: a dupla de ex-BBBs está esperando o segundo filho.



Após fazer o anúncio no programa apresentado por Ana Maria, Viih Tube publicou a notícia em seu perfil do Instagram. “ESTAMOS GRÁVIDOS DE NOVO! Depois de 3 meses tentando, vimos o positivo! Já estamos com 12 semanas, quando compartilhei a trajetória no começo de abril, contando que desde novembro estávamos tentando, eu já estava gravidinha”, revelou a influencer.



A famosa publicou um vídeo com a sua reação ao descobrir a gravidez. “Ainda eram poucas semanas pra poder contar pra vocês, mas quis compartilhar a trajetória [de tentativas] mesmo assim até para servir de inspiração para as mamães que estão tentando e passam pela frustração do negativo várias vezes”, refletiu.



Descobrimos com 3 semanas [...] Reparem que eu não conseguia nem olhar pro visor, com medo de que fosse mais um negativo, mas o positivo já estava lá. Estamos muito felizes, mamães que estão tentando, acreditem! Uma hora o positivo vem”, garantiu a parceira de Eliezer, o pai de Lua.