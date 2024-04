Internautas acusam Key Alves de stalkear Gustavo, seu ex-affair do BBB - Foto: Reprodução

Internautas acusam Key Alves de stalkear Gustavo, seu ex-affair do BBB Foto: Reprodução

Publicado 29/04/2024 09:11 | Atualizado 29/04/2024 09:12

Após o fim do relacionamento entre Key Alves e Gustavo Cowboy, os internautas estão atentos às possíveis indiretas trocadas entre os ex-participantes do BBB 23. Recentemente, a atleta publicou uma foto em seu carro durante a noite, levantando suspeitas de uma mensagem para o ex.



Tudo começou um dia antes, quando Gustavo postou uma selfie em sua casa, afirmando que estava "longe dos perigos noturnos". A publicação de Key, contrastando com a do ex-namorado, era uma possível resposta para o post. “Perto de perigos noturnos”, escreveu a jogadora de vôlei na legenda.



A fala da ex-BBB gerou especulações sobre uma possível indireta após o término do relacionamento. O casal, que teve um affir marcante dentro da casa mais vigiada do Brasil, terminou pouco tempo após o fim da edição. Porém, tudo indica que a atleta ainda busca expressar seus sentimentos com indiretas nas redes sociais.



Após a legenda enigmática da famosa, internautas comentaram a atitude de Key Alves. “De mulher pra mulher: SUPERA”, brincou uma seguidora. “Mona o negócio deve ser babado, porque que chá viu?”, ironizou outra. “Macho nem ai pra ela, e a coitada tentando chamar atenção dele a todo custo”, reparou uma terceira.