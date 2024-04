Participante de 'A Grande Conquista' é desclassificado após briga - Foto: Reprodução

Participante de 'A Grande Conquista' é desclassificado após brigaFoto: Reprodução

Publicado 27/04/2024 16:46 | Atualizado 27/04/2024 17:33

Ricardo Costa, participante do programa "A Grande Conquista", foi desclassificado após um conflito com Fábio Gontijo, ex de Jenny Miranda. A discussão começou quando Fábio jogou uma cueca furada em cima de Ricardo, que estava deitado. O clima esquentou quando Ricardo teria pego uma faca.



Em um vídeo que viralizou na web, é possível ver Fábio jogando uma cueca em Ricardo, que estava deitado. O participante se assusta com a peça de roupa e os demais começam a rir, mas ele se mostra revoltado com a atitude do ex de Jenny Miranda. Em seguida, eles iniciam uma troca de farpas.



A situação teria se tornado um problema para a produção quando Ricardo pegou uma faca. Supostamente, o objeto seria usado apenas para cortar peças de roupa do rival. No entanto, a atitude de buscar a arma branca foi o suficiente para culminar na expulsão do participante.



Segundo a equipe de Ricardo, o problema foi não ter explicado sua intenção ao pegar a faca. Por precaução, a produção do programa optou por retirá-lo da competição. A atitude foi tomada para evitar qualquer tipo de incidente no programa, garantindo a segurança dos participantes.