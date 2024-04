Davi Brito, vencedor do BBB24 - Foto: Reprodução

Publicado 27/04/2024 13:38

Já está marcado na agenda dos fãs de reality show: o documentário sobre o vencedor do BBB 24 estreia no Globoplay no dia 8 de maio. Com o título "Davi, um cara comum da Bahia", a produção promete revelar detalhes da vida do baiano. Afinal, aos 21 anos, ele se tornou o homem mais jovem a conquistar o prêmio.



A história do campeão será contada desde sua infância em Cajazeiras, bairro de Salvador, Bahia, até sua participação no programa. Inclusive, a estratégia que levou o ex-motorista de aplicativo à vitória com 60,52% dos votos também será detalhada. Até mesmo o retorno do rapaz após a vitória será reproduzido no projeto.



Para quem não sabe, uma equipe da plataforma de streaming acompanhou Davi Brito desde sua saída da casa mais vigiada do Brasil. Ou seja, os admiradores do campeão também terão a chance de assistir detalhes do seu retorno ao "mundo real".



Em entrevista ao gshow, Davi revelou-se entusiasmado com a produção: "Nunca imaginei que minha história virasse um filme. Estou ansioso para ver como minha história vai ser contada. Espero que possa inspirar muitos meninos de origem humilde como a minha".



Vale destacar que o documentário foi dirigido artisticamente por Duda Martins, com roteiro de Tais Amordivino, produção executiva de Anelise Franco e direção de Gênero de Mariano Boni. A partir do dia 8 de maio, daqui a menos de duas semanas, a trama estará disponível para assinantes do Globoplay.