Viih Tube e Eliezer são pais de Lua Di Felice, de um anoReprodução/Instagram

Publicado 26/04/2024 21:12

Após participantes do BBB 24 desabafarem sobre falta de oportunidades e trabalho com o término do programa, Eliezer decidiu falar sobre sua experiência ao se tornar influencer e trabalhar com redes sociais após o BBB 22. Em conversa com internautas, o ex-brother afirmou que não continuou famoso por conta de seu relacionamento com Viih Tube.

No X, antigo Twitter, o empresário comentou sobre os ex-brothers que declararam que estão passando por perrengues financeiros após o fim da última temporada do programa. "Todo anônimo que entra no BBB tem essa expectativa de fazer muito dinheiro com publi no pós e acredito que criamos isso depois do 21, onde todos os participantes fizeram grana com rapidez. Mas a verdade é que é difícil demais e esse lance de 'depois do bbb, tô rico' é pura ilusão", iniciou ele.

Em seguida, um internauta alega que Eliezer só continuou fazendo sucesso nas redes sociais por conta de seu envolvimento com Viih Tube. "Eliezer, tu só não caiu esquecimento pq casou com a Viih Tube", opinou. "Não concordo. Ser marido de alguém famoso não é o suficiente pra se manter na mídia nem fechar publi. Se fosse assim, todos os maridos de alguém famoso estava na mídia bombando. Eu não caí no esquecimento porque eu tive estratégia e me achei em um nicho", defendeu Eli.

O publicitário afirmou que continuou trabalhando com internet e ganhando dinheiro por conta de seus conteúdos sobre paternidade. "Em outras palavras, para marca isso é construção e discurso. Eu fiz dinheiro como pai da Lua, não como marido da Viih Tube", explicou.

"Antes da lua, fiz dinheiro com estética porque era o meu discurso e assim como me viam em termos de imagem", completou Eliezer.