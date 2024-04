Pabllo Vittar diz ter tentado transição de gênero - Reprodução/Instagram

Publicado 26/04/2024 19:04

Pabllo Vittar revelou que já considerou realizar uma transição de gênero. A cantora e drag queen relatou que iniciou um tratamento hormonal em 2018, mas rapidamente concluiu que essa não era a sua realidade.

"Comecei um tratamento hormonal, mas vi que realmente não era para mim, porque não tem como você falar assim: ‘Ai, fulana escolheu ser mano’. Ninguém escolhe ser nada", disse em entrevista à revista Billboard Brasil.

A drag queen contou que teve diversas conversas com suas amigas, que destacaram a importância de estar preparada para assumir a identidade de mulher trans. "Por isso que eu falo para as meninas: vocês merecem todo o respeito do mundo, todo o amor do mundo, porque só quem está na pele de vocês sabe o que é sofrer preconceito", afirmou.

Pabllo relatou que mesmo não se identificando como travesti ou mulher trans, os fãs reconhecem a importância de seu apoio. "Eu me sinto muito abençoada e muito feliz, porque quero que todo mundo seja respeitado".

"É muito ruim você sair na rua e as pessoas ficarem te olhando. Você se sente julgada e oprimida num espaço onde todo mundo pode ir, mas ali você pode não ser respeitada", completou Vittar.