Filho de Anderson Leonardo, do Molejo Reprodução/Instagram

Publicado 26/04/2024 15:44 | Atualizado 26/04/2024 15:59

Leozinho Bradock, filho mais velho de Anderson Leonardo publicou um texto nas redes sociais se despedindo do pai. O vocalista do Molejo, de 51 anos de idade, morreu nesta sexta-feira (26) após tratar um câncer inguinal, um tipo raro da doença. Em seu perfil no Instagram, o cantor e multi-instrumentista de 29 anos resgatou uma foto de sua infância em que aparece no colo do pai: "Tô no teu colo hoje, sempre, e pra sempre. Essa a minha sensação", escreveu na legenda da publicação.