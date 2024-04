Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Publicado 26/04/2024 12:28 | Atualizado 26/04/2024 12:58

Moradores de um condomínio de luxo em Goiânia, onde moram o casal Virginia Fonseca e Zé Felipe, se revoltaram com um suposto crime de maus tratos. Isso porque foi revelado que um filhote de cabra teria sido usado como isca em uma armadilha para capturar uma onça que circula pela região.



Uma moradora, que preferiu não se identificar, filmou o momento em que o animal foi colocado na armadilha e denunciou o caso como maus-tratos. Ela relatou que o filhote ficou exposto sem água, comida ou cuidados durante toda a noite. Vale destacar que Virginia e Zé Felipe não se manifestaram sobre o tema.



“Colocaram uma cabra viva num cubículo em que ela nem se mexia, ficava de pé sem se mexer. Colocaram ela à tarde e deixaram ela exposta a noite toda, sem água, sem comida, sem deitar, sem se mexer, até o dia seguinte”, denunciou a mulher que divide condomínio com o casal de influenciadores.



A Associação dos Amigos do Residencial Aldeia do Vale (Saalva) emitiu um comunicado explicando que as armadilhas foram cedidas pelo Ibama para capturar a onça parda. Após reclamações dos moradores, o filhote de cabra desapareceu, e o condomínio não prestou esclarecimentos sobre seu destino.