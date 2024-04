Rodriguinho lamenta morte de Anderson Leonardo - Foto: Reprodução

Rodriguinho lamenta morte de Anderson LeonardoFoto: Reprodução

Publicado 27/04/2024 11:36

Rodriguinho, ex-integrante dos Travessos, surgiu nas redes sociais lamentando a morte de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, nesta sexta-feira (26). O cantor, que também fez parte do auge do pagode nos anos 90, destacou a importância do músico para o gênero.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, o ex-BBB fez sua homenagem: “Anderson foi um ícone do pagode, uma alegria pro Brasil! Obrigado por tanto talento, irreverência e que sua música continue reverberando pelo mundo! Meus sentimentos a família, ao Molejo, amigos e toda família do pagode”, compartilhou Rodriguinho.

Nos anos 90, o grupo Molejo se destacou com sucessos como Dança da Vassoura e Brincadeira de Criança, conquistando o público com seu estilo único. As músicas animadas do Molejo também conquistaram o público infantil na época, tornando-os populares em todo o país.

Anderson Leonardo vinha lutando contra um câncer na região inguinal desde 2022 e estava internado no Hospital Unimed, no Rio de Janeiro. Após várias idas e vindas ao hospital, o músico teve uma piora em seu quadro no último domingo (21), culminando em seu falecimento nesta sexta-feira (26).