Bombeiro do programa da Eliana vende pelos da axila e valor surpreendeFoto: Reprodução

Publicado 27/04/2024 17:30

Yuri Bonotto, conhecido por seu sucesso como "bombeiro gato" do programa da Eliana deu o que falar na web. O influencer de conteúdo adulto recebeu um pedido peculiar de um fã: vender pelos da axila por R$ 1 mil. O rapaz se surpreendeu com a solicitação e compartilhou ocorrido com os fãs



Após publicar uma selfie em seu perfil no Instagram, o influencer teria despertado um fetiche de um internauta e não tratou em “ceder” a vontade do fã. “Nossa que delícia esses pelos no sovaco! Se eu te mandar 1000 reais você corta um pedaço e me manda?”, pediu o seguidor no print compartilhado por Yuri nas redes sociais.



Além de compartilhar o pedido inusitado na web, Yuri fez uma enquete e 75% dos seguidores foram a favor da venda dos pelos. Após consultas com a esposa, Leoni Escobar, o “bombeiro gato” decidiu aceitar a proposta e anunciou que cortaria um pedaço dos pelos e enviaria.



Por fim, o influenciador mostrou o comprovante do Pix de mil reais. Além disso, ele cortou parte dos pelos usando apenas uma cueca. O famoso afirmou que enviaria tudo na segunda-feira (29). Vale destacar que este não é o primeiro momento em que Yuri lucra vendendo algo pessoal. O influencer já vendeu cuecas e meias usadas por valores consideráveis em plataformas de conteúdo adulto.