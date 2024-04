Gisele Bündchen - Reprodução de Instagram

Publicado 27/04/2024 14:10 | Atualizado 27/04/2024 14:25

Gisele Bündchen recebeu apoio do prefeito de Surfside após ser filmada chorando durante uma abordagem policial na Flórida, nos Estados Unidos. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e Charles Burkett criticou a atitude do agente de segurança. Inclusive, ele teria descrito a situação como "totalmente inaceitável".



Segundo o TMZ, Burkett enviou uma carta ao chefe de polícia da cidade de Miami revelando ter ficado desapontado com a forma como Gisele foi tratada. Ele teria escrito uma carta ao chefe de polícia interino da cidade descrevendo as imagens da modelo em lágrimas como "consternadoras".



No vídeo do momento, Gisele relata estar sendo perseguida por um paparazzi, enquanto o policial afirma que não pode fazer nada. O prefeito caracterizou o comportamento do policial como "desdenhoso" e destacou a falta de empatia do oficial.



Apesar de considerar o policial um bom profissional, o prefeito afirmou que ele poderia ter feito um trabalho melhor e demonstrado mais compreensão. “Tudo o que não queremos ver na forma como nossa polícia interage e atende nossos moradores", declarou Charles sobre a situação.