Eliana manda suposta indireta a Patricia Abravanel nas redes sociaisFoto: Reprodução

Publicado 29/04/2024 08:59 | Atualizado 29/04/2024 09:00

Rumores de tensão nos bastidores do SBT entre Eliana e Patricia Abravanel ganharam força após um comentário da herdeira da emissora. O anúncio de Ariel Jacobowitz, diretor do programa da loira, sobre assumir o comando do Chega Mais, foi marcado pelo incentivo de Patricia e uma suposta resposta afiada de Eliana.

Ariel anunciou seu novo desafio no Instagram: “É com muita honra que agora sigo nessa nova missão de fazer das manhãs do SBT um lugar de informação, entretenimento, serviço, emoção e diversão”, revelou ele.

Em seguida, o famoso citou sua jornada ao lado da loira: “E ao mesmo tempo continuo encerrando esse ciclo lindo de 13 anos no comando do Programa Eliana até junho. Agradeço demais a todos que estão, que estiveram e que estarão ao meu lado nessa jornada!”, declarou.

A partir daí, Patricia Abravanel comentou incentivando o diretor e citando algumas apresentadoras da Globo. “Certeza que com você no comando o Chega Mais vai ser o melhor programa desse segmento do Brasil!!! Namaria e Poeta que lutem!! Boraaaaaa!! Pra cima SBT!!!”, afirmou a herdeira de Silvio Santos.

Eliana então deixou sua mensagem: “Ari você vai brilhar onde estiver. Sempre respeitando os concorrentes e fazendo tudo com amor e profissionalismo, como sempre fizemos. Os queridos apresentadores do Chega Mais vão ter o privilégio de trabalhar com um baita profissional. Vai com tudo! Eu estarei sempre na torcida”, escreveu ela, com fala sendo interpretada como uma alfinetada para Patricia.