Fãs de Zendaya e Tom Holland entendem que o casal vai se separarFoto: Reprodução

Publicado 27/04/2024 18:20 | Atualizado 27/04/2024 19:17

A revista People divulgou que Zendaya e Tom Holland estariam discutindo sobre casamento, levantando especulações sobre uma possível união entre os atores de 27 anos. Uma fonte afirmou que o casamento é uma realidade para o casal, o que deixou os fãs animados.

Apesar da notícia positiva, a publicação da página "Gossip do Dia" no Instagram gerou confusão entre os internautas. A imagem combinava uma foto em preto e branco dos famosos com outra colorida, levando muitos a interpretarem que o casal havia se separado, o que não era o caso.

A postagem causou estranhamento inicialmente, mas logo foi esclarecida. O rumor sobre o casamento de Zendaya e Tom Holland ainda não foi confirmado oficialmente pelo casal, mas os fãs aguardam ansiosamente por mais informações sobre essa possível união.

Nos comentários da publicação, internautas chegaram a reclamar da escolha de imagem: “Odeio foto preto e branco, achei que eles tinham terminado”, reclamou um fã. “Eu nem sabia que eles namoravam”, comentou outra. “MDS pensei que tinha terminado, que susto”, revelou uma terceira.