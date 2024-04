Após separação, Belo chora em primeiro show do Soweto, em São Paulo - Reprodução

Após separação, Belo chora em primeiro show do Soweto, em São PauloReprodução

Publicado 29/04/2024 10:08

Durante sua participação no programa Domingão com Huck deste domingo (28), Belo abriu o jogo sobre sua separação de Gracyanne Barbosa. O famoso revelou detalhes sobre o processo de divórcio iniciado no final de 2023, após 16 anos juntos. O cantor deixou no ar a possibilidade de uma reconciliação.



Nas redes sociais, internautas reagiram ao posicionamento do pagodeiro, que dividiu opiniões. “Me poupe! Onde existe amor existe RESPEITO, LEALDADE E CARÁTER”, disparou uma seguidora. “Ser corno ok! Mas gostar de ser corno não dá não em belo”, ponderou outro.



Ainda houve quem concordasse com o cantor ou, ainda, acreditasse que tudo foi uma estratégia. “Chifre é igual a Dentadura, dói nos primeiros dias e depois acostuma, relaxa Belo”, brincou um fã. “Um famoso falid0 é capaz de qualquer coisa! Até MENTIIR QUE LEVOU GALHAA, pra ter um pouco de atenção”, teorizou mais uma.



No programa, Belo considerou reatar a relação: “Estou passando por um momento que obviamente não é bom. Mas já venho num processo desde o fim do ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de uma história de 14 anos”, destacou o cantor.



Para quem não sabe, Gracyanne e Belo anunciaram o fim do casamento no último dia 18. O término do casamento foi seguido por rumores envolvendo o personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como ex-affair de Gracyanne. Ele admitiu ter se envolvido com a influenciadora entre fevereiro e agosto do ano anterior, mas alegou acreditar que ela já estava divorciada na época.