Filho de Will Smith agita web ao aparecer com camisa de time brasileiro Foto: Reprodução

Publicado 29/04/2024 11:32

O ator Jaden Smith, filho do icônico Will Smith chamou atenção na web recentemente. O famoso surgiu nas redes sociais com um compilado de fotos em Nova York, mas foi um detalhe inusitado que encantou os internautas brasileiros: o artista usava uma camisa do São Paulo Futebol Clube.

“Nova York, Nova York”, escreveu Jaden Smith, em inglês, na legenda de sua publicação. O famoso se ateve apenas a essa frase, não citando o escudo do time que carregava no peito em alguns registros da série de fotos. Outro detalhe, talvez acidental, é que em algumas fotos o ator usa acessórios em verde e amarelo. Coincidência?

Na publicação, com mais 550 mil curtidas e 25 mil comentários, muitos famosos brasileiros reagiram à escolha re camisa do ator: “Chapou”, escreveu João Guilherme. “Uai”, comentou Juliano Floss. “Juntos pelo São Paulo!”, disparou Julio Casares, Presidente do Sao Paulo F.C.