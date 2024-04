Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte - Eduardo Martins / Ag. News

Daniel de Oliveira e Sophie CharlotteEduardo Martins / Ag. News

Publicado 29/04/2024 12:26 | Atualizado 29/04/2024 12:46

Daniel de Oliveira, 46 anos, e Sophie Charlotte, 35 anos, confirmaram a separação após oito anos de casamento. A notícia foi revelada pela assessoria de imprensa da atriz nesta segunda-feira (29). Optando pela discrição, eles não deram detalhes sobre o motivo do término. O casal tem um filho, Otto, de 8 anos.



As especulações sobre uma possível crise no casamento surgiram após uma publicação do ator parabenizando Sophie pelo seu aniversário. Daniel se referiu a atriz, que completou 35 anos nesta segunda-feira (29), e ao relacionamento no passado, dando a entender que não estão mais juntos.



"Comemore seu dia com toda felicidade e muito amor. Continue sempre essa pessoa maravilhosa, com esse brilho bonito no olho e o coração gigante. Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante", iniciou o artista.



"Além de tudo, você sempre foi uma mãe extraordinária pro nosso Otto. Aprendi a ser um pai melhor, vendo a mãe que você é. Te admiro muito e lhe exaltarei sempre. Que seus caminhos sigam abertos pra vida e pro mundo… você merece seus sonhos", encerrou. Sophie apenas respondeu: “Obrigada por tanto”.