Oruam presenteia jovem que caiu de bicicleta em "cratera" - Reprodução/Instagram

Oruam presenteia jovem que caiu de bicicleta em "cratera" Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2024 16:19 | Atualizado 29/04/2024 16:22

Oruam se comoveu com a história do jovem Wendel, que viralizou nas redes sociais ao ser flagrado caindo em uma cratera no município de Mesquita, no Rio de Janeiro. O jovem, que se acidentou durante a reportagem ao vivo da Record TV, ganhou uma moto e um carro zero do rapper.

No “flagra”, Wendel tentava atravessar a rua de bicicleta quando caiu na enorme cratera que havia surgido rua Eliseu Alvarenga, mas se desequilibrou e caiu na vala. Confira:

Apesar do susto, o rapaz fraturou apenas o pulso. O momento da queda repercutiu nas redes sociais e comoveu o rapper, que decidiu ajudá-lo com novos veículos para não passar pelo mesmo perrengue.

"Vim apresentar a vocês minhas duas novas conquistas. Gostaria de agradecer, primeiramente a Deus, e ao 'paizão' Oruam, que me ajudou e muito! Sempre foi um sonho", declarou Wendel.

Oruam ainda mostrou nos stories do Instagram a mensagem que recebeu de Tino Júnior, apresentador do “Balanço Geral”, que o parabenizou pela boa ação. “Oruam, tudo bem? Obrigada por ter ajudado o rapaz que caiu naquele buraco. parabéns pela tua sensibilidade. Abraço!”, escreveu ele.