Este colunista que vos escreve descobriu que a atriz Giovanna Antonelli teve uma vitória na Justiça após levar um calote ao comprar um apartamento. Em 2012, a artista adquiriu a vista um flat na planta localizada em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, mas o imóvel nunca foi entregue.

Em abril de 2023, a colunista Fábia Oliveira, noticiou que a atriz iniciou a batalha judicial contra as empresas Global Prêmio Bora Itaboraí Suítes Empreendimentos S.A e Prêmio Empreendimentos S.A, com uma "ação de rescisão contratual por atraso na entrega cumulada com restituição de valores".

Antonelli afirmou ter celebrado um contrato particular de compra e venda de uma unidade do "Global Flats Alpha", que ainda estava em construção, por R$135.977,69 à vista no momento em que o contrato foi assinado em 24 de junho de 2012. No entanto, ela nunca recebeu o imóvel e após o prazo de entrega encerrar em maio de 2015, decidiu pedir a anulação do contrato.

Este ano, o processo ganhou um novo capítulo. A coluna descobriu que Antonelli teve sentença favorável. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro definiu a rescisão do contrato do flat e Giovanna terá que receber o valor pago integralmente pelo imóvel. Além disso, o valor contará com acréscimo de juros legais moratórios desde a data da citação, por se tratar de relação contratual e de correção monetária a partir do pagamento à vista.

Nos documentos obtidos pela coluna, a juíza Fernanda Sepulveda Terra Cardoso Barbosa Telles condenou as empresas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.