Andressa UrachFoto: Reprodução

Publicado 30/04/2024 10:29 | Atualizado 30/04/2024 10:45

Andressa Urach resolveu dedicar um tempo para responder perguntas dos internautas sobre sua beleza e passado. Ela agradeceu os elogios, mas brincou que sua aparência atual só foi possível com a ajuda de cirurgias plásticas. Inclusive, a famosa surpreendeu os fãs mostrando fotos de como era antes dos procedimentos.



Além de discutir sua transformação visual, Andressa abordou a maneira como seus pais encaram sua carreira na indústria adulta. "Meu pai condena, minha mãe respeita", revelou a modelo, mostrando a diversidade de opiniões dentro de sua família.



Mãe de dois meninos, Andressa falou sobre sua relação com os filhos. Seu filho mais velho, Arthur, já trabalhou com ela, mas agora está focado na carreira de DJ. "Ele está em uma fase que quer se dedicar à carreira de DJ", disse ela sobre a mudança de função.



Sobre o caçula, Leon, Urach compartilhou um acordo com o ex-marido. "Tenho um acordo com o pai do meu filho que, enquanto eu trabalhar com conteúdo adulto, não vou expor meu bebê aqui [nas redes sociais]", explicou. Ela também expressou seu desejo de ter a guarda de Leon, lamentando não poder tê-lo por perto o tempo todo.