Os insultos ocorreram durante sessão na última terça (23), do Tribunal do Júri de Cascavel - Reprodução / Internet

Publicado 26/04/2024 17:03

Os advogados Rogério Varela e Rodrigo Badaró, que representam a classe no Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselhão, pediram que o colegiado investigue e afaste o promotor de Justiça Tiago Trevizoli Justo que chamou de "palhaço, safado, pilantra, bosta' o advogado Cláudio Dalledone.





Os insultos ocorreram durante sessão na última terça, 23, do Tribunal do Júri de Cascavel, no Paraná. Na avaliação dos representantes da OAB no Conselhão, a conduta do promotor configura "grave descumprimento dos princípios éticos e morais que devem nortear a atuação de um membro do Ministério Público"



Os advogados pedem que Trevizoli seja afastado da atuação no júri de Cascavel até que o Conselhão finalize eventual apuração sobre o caso. A medida teria como finalidade "evitar que se reitere o comportamento inequivocamente desrespeitoso e destemperado contra outros advogados e advogadas criminalistas"



Eles dizem que o episódio está inserido em um contexto de "recentes casos de ofensas de membros do MP a advogados". "Como se vê, a exceção vem se tornando regra, fato esse que impõe a este Conselho Nacional do Ministério Público uma atuação firme e rigorosa, tanto no sentido de orientar, quanto no sentido de apurar e punir de modo exemplar aqueles que desviam no cumprimento de seus deveres", apontam.



O caso viralizou após Dalledone postar nas redes sociais um vídeo editado do entrevero. Nas imagens o promotor aparece xingando o advogado. Trevizoli ocupa a cadeira designada para a Promotoria no Júri.



Ouve-se, ao fundo, que o promotor é chamado de ‘frouxo’ e ‘covarde’. "O senhor é uma vergonha", diz outra pessoa na gravação. O vídeo é entrecortado por cenas da confusão.



O arquivo também mostra um embate mais próximo entre o promotor e um outro advogado. "Bate na minha cara", desafia o promotor à frente de Dalledone - policiais militares entraram em cena para separar os dois contendores.



"Você não tem coragem de bater na minha cara. Dei minha cara para você bater. Você não tem nome do escritório. Frouxo e safado. Quando o senhor tiver nome no escritório o sr fala comigo", segue o promotor.



COM A PALAVRA, O PROMOTOR TIAGO TREVIZOLI



A reportagem do Estadão pediu manifestação do promotor de Justiça Tiago Trevizoli por meio da assessoria de imprensa do Ministério Público do Paraná. O espaço está aberto. O post será atualizado quando Trevizoli se manifestar (pepita.ortega@estadao com)