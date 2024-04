Fluminense não sofreu gols no Paraguai - AFP

Publicado 26/04/2024 07:23

Rio - O Fluminense não teve um bom desempenho no empate contra o Cerro Porteño, em Assunção, pela Libertadores, porém, a partida trouxe ao menos um ponto positivo. Após cinco jogos, o Tricolor voltou a terminar um jogo sem sofrer gols na atual temporada.

O fato tem sido raro durante todo o ano e aconteceu em apenas oito das 21 partidas que o clube carioca entrou em campo em 2024. A última vez havia sido no empate sem gols contra o Flamengo no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca.

O empate sem gols também ampliou a série positiva do Fluminense na Libertadores. Atual campeão, o Tricolor não perde há dez partidas. Foram cinco vitórias, quatro empates e um empate no tempo normal, mais vitória na prorrogação contra o Boca Juniors.

O Fluminense lidera o Grupo A da competição com um ponto de vantagem para o Colo Colo e o Cerro Porteño, que estão na segunda posição. O Tricolor voltará a jogar no próximo dia 9 contra os chilenos, em Santiago.