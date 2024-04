Fluminense e Cerro Porteño se enfrentaram no Paraguai - AFP

Fluminense e Cerro Porteño se enfrentaram no ParaguaiAFP

Publicado 25/04/2024 20:57

Paraguai - Em jogo sonolento em Assunção, o Fluminense ficou no empate sem gols contra o Cerro Porteño na Libertadores. Com o resultado, o Tricolor chegou aos cinco pontos e manteve a liderança no grupo A da chave de grupos da competição. Os paraguaios estão em segundo lugar ao lado do Colo Colo, os dois clubes com um ponto a menos. O Alianza Lima com dois pontos é o lanterna.

fotogaleria

O Fluminense voltará a jogar no próximo domingo contra o Corinthians, em São Paulo, às 16 horas (de Brasília) pelo Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o clube carioca tem compromisso no próximo dia 9 contra o Colo Colo, em Santiago. O Cerro irá até Lima encarar o Alianza na próxima rodada.

O primeiro tempo entre Fluminense e Cerro Porteño teve o Tricolor com grande posse de bola, mas sem conseguir agredir os paraguaios. Nenhuma das duas equipes conseguiu criar grandes oportunidades e o Tricolor acabou perdendo André nos acréscimos por lesão.

A única chance de gol criada pelo Fluminense antes do intervalo foi em uma finalização de fora da área de Germán Cano aos 32 minutos. O goleiro brasileiro Jean fez uma grande defesa, salvando o Cerro.

O segundo tempo foi iniciado e o mesmo cenário se repetiu, porém, o Cerro passou a ser mais perigoso nos contra-ataques, enquanto o Fluminense tinha dificuldades de criar. Aos 28 minutos, o Tricolor chegou a marcar em finalização de Arias, mas a arbitragem anulou, porque a bola tocou no braço do colombiano.

Aos 30 minutos, Fábio apareceu para evitar o gol dos paraguaios, o goleiro fez uma grande defesa, após cabeçada de Piris da Mota, salvando o Fluminense de sair atrás do placar. Porém, nenhuma das equipes foi incisiva e a partida terminou empatada sem gols.

FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO-PAR 0 X 0 FLUMINENSE



Local: La Nuella Olla, em Assunção (PAR)

Arbitragem: Esteban Ostojich (URU)

Renda / Público: Não divulgados

Cartões Amarelos: - Churín, Javier Báez e Carrizo (Cerro Porteño); Lima e Manoel (Fluminense).

Cartões Vermelhos: -

Gols: -



CERRO PORTEÑO: Jean; Alan Benítez, Javier Baéz, Eduardo Brock e Arzamendia; Morel (Wilder Viera), Piris da Motta e Peralta (Carrizo); Cecílio Domínguez (Carrascal), Churín (Edu) e Iturbe (Aguayo). Técnico: Manolo Jiménez.



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo (Antônio Carlos), Manoel e Marcelo (Diogo Barbosa); André (Lima), Martinelli e Ganso (Renato Augusto); Arias, Cano e Marquinhos (Douglas Costa) Técnico: Fernando Diniz.