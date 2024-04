André deixou o campo chorando - AFP

André deixou o campo chorandoAFP

Publicado 25/04/2024 19:56

Paraguai - Durante o primeiro tempo da partida entre Cerro Porteño e Fluminense, pela Libertadores, o volante André se machucou após forte dividida com Iturbe, jogador do clube paraguaio, e precisou ser substituído. O camisa 7 deixou o campo chorando para dar lugar a Lima.

O lance aconteceu quando André arriscou um chute para o gol, aos 42 minutos do primeiro tempo, após receber passe de Martinelli. Na hora da finalização, o atacante Iturbe dividiu com o camisa 7, que levou a pior. Nas redes sociais, o Fluminense publicou uma mensagem de apoio ao jogador. Ainda não há um diagnóstico do atleta.

Após a partida, o volante deixou o estádio Nueva Olla andando com a ajuda de muletas. Por meios das redes sociais, o Tricolor divulgou que André sofreu um trauma na região e será avaliado no retorno do Fluminense para o Brasil.

Que não seja nada grave, André! Estamos com você nessa! — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 25, 2024

A lesão do volante preocupa o Fluminense, que convive com uma série de lesionados neste início de temporada. Atualmente cinco jogadores estão no departamento médico. Thiago Santos e Gabriel Pires estão trabalhando na transição e podem evoluir nos próximos dias. Lelê sofreu uma grave lesão no joelho e irá passar por cirurgia. Por fim, o zagueiro Marlon vem se recuperando de uma artroscopia.