Fluminense e Cerro Porteño se enfrentaram no Paraguai - AFP

Publicado 25/04/2024 21:25

Rio - O Fluminense ficou no empate sem gols contra o Cerro Porteño no terceiro jogo da fase de grupos da Libertadores. Ao analisar a partida, Germán Cano admitiu que faltou agressividade ao atual campeão da América e também criticou o gramado do estádio La Nuella Olla.

"Encontramos um campo difícil de jogar, estava bastante pesado. Faltou um pouco de agressividade na nossa equipe. A equipe se entregou bastante, lutou muito, não veio a vitória, mas conseguimos trazer um ponto importante na Libertadores", afirmou.

Em jogo sonolento em Assunção, o Fluminense ficou no empate sem gols contra o Cerro Porteño na Libertadores. Com o resultado, o Tricolor chegou aos cinco pontos e manteve a liderança no grupo A da chave de grupos da competição. Os paraguaios estão em segundo lugar ao lado do Colo Colo, os dois clubes com um ponto a menos. O Alianza Lima com dois pontos é o lanterna.

O Fluminense voltará a jogar no próximo domingo contra o Corinthians, em São Paulo, às 16 horas (de Brasília) pelo Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o clube carioca tem compromisso no próximo dia 9 contra o Colo Colo, em Santiago. O Cerro irá até Lima encarar o Alianza na próxima rodada.