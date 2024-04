Martinelli e André ao lado da taça da Libertadores - Divulgação / Fluminense

Martinelli e André ao lado da taça da LibertadoresDivulgação / Fluminense

Publicado 25/04/2024 17:09

Rio - A partida entre Fluminense e Cerro Porteño, que acontecerá nesta quinta (25), pela Libertadores, será especial para André e Martinelli. Ao entrarem em campo no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, a dupla de volantes chegará a marca de 24 jogos pelo Tricolor no torneio continental, empatando em terceiro com Nino e Edinho no ranking de jogadores que mais jogaram pelo clube das Laranjeiras na competição.

Os Moleques de Xerém subiram para o profissional do Fluminense em 2020. O início de Martinelli foi mais promissor que o de André. No entanto, no ano seguinte, com a lesão de Hudson, o camisa 7 começou a ganhar mais destaque, rendendo a ele o prêmio de revelação do Brasileiro de 2021 e se tornando um dos principais jogadores do Brasil na posição.

Martinelli, depois de momento de destaque, passou por uma oscilação, quando passou a ser bastante criticado por parte da torcida nos últimos anos. Entretanto, o camisa 8 cresceu de produção neste início de temporada e se tornou um dos destaques do Fluminense em meio ao mau momento que o clube vive

Em caso de classificação do Fluminense para as quartas de final, ambos podem ultrapassar Fred, líder do ranking, e se tornarem recordistas de jogos do Tricolor na Libertadores.

Confira o ranking

1- Fred (29 jogos)

2- Thiago Neves (28 jogos)

3- Edinho e Nino (24 jogos)

4- André e Martinelli (23 jogos)

5- Conca e Carlinhos (22 jogos)

6- Diego Cavalieri (21 jogos)

7- Bruno (20 jogos)

8- Fábio e Jhon Arias (19 jogos)

9- Felipe Melo, Ganso, Gum e Samuel Xavier (18 jogos)

10- Cano e Leandro Euzébio (17 jogos)