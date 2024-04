André em treinamento do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

André em treinamento do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/04/2024 12:45

Paraguai - O Fluminense volta a entrar em campo pela fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira (25), às 19h (horário de Brasília), quando vai até o estádio Nueva Olla, em Assunção, enfrentar o Cerro Porteño, pela terceira rodada. O Tricolor reencontra o clube paraguaio três anos após se enfrentarem em 2021 , pelas oitavas de finais da competição continental.

Um dos destaques do elenco do Fluminense, André afirmou ter boas lembranças do Cerro Porteño. Afinal, o volante, que ainda se firmava no elenco tricolor, teve sua primeira grande chance como titular no time principal no duelo de ida contra o time paraguaio, no próprio estádio Nueva Olla.

"Tenho boas lembranças desse campo. Em 2021 fiz minha primeira partida como titular com time completo, era um jogo decisivo", relembrou o camisa 7 tricolor.

André também projetou o duelo que acontecerá nesta quinta, dessa vez pela fase de grupos da competição. O volante enalteceu a importância do jogo e a preparação para o duelo.

"Com certeza esse é um jogo muito importante, o último do primeiro turno dessa fase de grupos. Nos preparamos muito bem, fizemos uma excelente partida contra o Vasco no fim de semana e agora é ajustar os erros que tivemos, pois é sempre importante evoluir e melhorar", concluiu.

Líder do Grupo A, com quatro pontos, o Fluminense pode disparar na liderança caso vença o Cerro Porteño no Paraguai. O Tricolor pode abrir três pontos de vantagem para o Colo-Colo, segundo colocado do grupo.