Cássio desabafou após a derrota do Corinthians para o Argentinos JuniorsMarcos Brindicci / AFP

Rio - O desabafo de Cássio após a derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors por 1 a 0, nesta quarta-feira (24), pela Sul-Americana, ligou um alerta. O goleiro lamentou a má fase da equipe, que não vence e não marca gols há quatro partidas, e revelou ter entrado em contato com psicólogos e psiquiatras para lidar com as críticas. Segundo o "ge", ele pode ser poupado contra o Fluminense.

"Quando começou o ano, sabia que seria assim, a conta iria sempre sobrar para mim. Se eu tomo gol de pênalti hoje, a falha é minha. Estou indo até em psicólogo, psiquiatra, está f... Difícil, difícil, tenho apanhado que nem um cachorro", disse o goleiro.

Cássio, de 36 anos, possui contrato até o fim da temporada e o futuro é incerto. O goleiro soma mais de 700 jogos pelo clube, além de ter conquistado nove títulos. Na pior fase da equipe sob o comando de António Oliveira, o arqueiro cometeu falhas e foi criticado. Para preservá-lo, existe a possibilidade do Corinthians poupá-lo contra o Fluminense.

Corinthians e Fluminense se enfrentam no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso Cássio seja poupado, o goleiro Carlos Miguel assumiria a posição. Nos próximos dias, o camisa 12 e a comissão técnica vão se reunir para definir a situação.