Fluminense eliminou o Cerro Porteño nas oitavas de final da Libertadores de 2021Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 25/04/2024 10:00

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Fluminense dá um novo passo rumo ao bicampeonato nesta quinta-feira (25). O Tricolor reencontra o Cerro Porteño, do Paraguai, às 19h (de Brasília), em Assunção, e defende a escrita de nunca ter perdido jogos oficiais contra os paraguaios.

Fluminense e Cerro Porteño protagonizaram uma rivalidade nos últimos 15 anos. Tudo começou em 2009. Em meio a luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Time de Guerreiros eliminou os paraguaios na semifinal da Sul-Americana. O Maracanã foi palco de uma batalha campal na partida de volta.

Já em 2021, Fluminense e Cerro Porteño se reencontraram nas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor levou a melhor mais uma vez e avançou às quartas — onde seria eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador. Ao todo, são quatro jogos oficiais e quatro vitórias dos tricolores.

Além dos quatro jogos oficiais, Fluminense e Cerro Porteño se enfrentaram em amistoso em 1964. O duelo foi realizado no Estádio Defensores del Chaco e terminou empatado em 2 a 2. Neste palco, o Tricolor soma duas eliminações para o Olimpia, mas recentemente eliminou o mesmo adversário na campanha do título.

Histórico do confronto:

Cerro Porteño 0 x 1 Fluminense - Copa Sul-Americana 2009

Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño - Copa Sul-Americana 2009

Cerro Porteño 0 x 2 Fluminense - Libertadores 2021

Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño - Libertadores 2021

O reencontro vale a liderança do Grupo A. Com o empate sem gols entre Colo-Colo, do Chile, e Alianza Lima, do Peru, em Santiago, o Fluminense se manteve na liderança. O Tricolor joga por um empate para seguir no topo da tabela. Já em caso de derrota, o Cerro Porteño assume o primeiro lugar.