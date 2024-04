Fernando Diniz conversa com Germán Cano durante treino do Fluminense no Paraguai - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 25/04/2024 11:30 | Atualizado 25/04/2024 12:05

Rio - Sem o quarteto de jogadores barrados por indisciplina, o Fluminense divulgou na manhã desta quinta-feira (25) os relacionados para enfrentar o Cerro Porteño, às 19h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O atual campeão da América é o líder do Grupo A e tem a chance de disparar na liderança.

O volante Alexsander, o meia Arthur e os atacantes John Kennedy e Kauã Elias foram barrados por causa de uma festa na concentração em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último sábado (20), antes do clássico com o Vasco, no domingo (21). O retorno do lateral Calegari, do meia Renato Augusto e a presença do atacante Matheus Reis são as novidades.

Além dos jogadores afastados por indisciplina, o Fluminense não conta com Marlon (joelho direito), Thiago Santos (coxa esquerda), Gabriel Pires (joelho esquerdo) e Lelê (joelho direito). Já Keno (tornozelo esquerdo) tem participado das atividades com o grupo e está em fase final de recuperação, mas ainda não foi liberado para jogar.

Veja os relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Laterais: Calegari, Diogo Barbosa, Guga, Justen, Marcelo e Samuel Xavier

Zagueiros: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo e Manoel

Meias: André, Jhon Arias, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto e Terans

Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Lucumí, Marquinhos e Matheus Reis