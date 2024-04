Diante do Colo-Colo, na segunda rodada da fase de grupos deste ano, Cano marcou o gol da vitória tricolor - Marcelo Gonçalves / Fluminense Fc

Diante do Colo-Colo, na segunda rodada da fase de grupos deste ano, Cano marcou o gol da vitória tricolorMarcelo Gonçalves / Fluminense Fc

Publicado 25/04/2024 14:50

Rio - Principal goleador do Fluminense , o atacante Germán Cano busca marcar pelo sétimo jogo seguido na Libertadores nesta quinta-feira (25). O Tricolor enfrenta o Cerro Porteño, no Estádio General Pablo Rojas, no Paraguai, às 19h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos.

O centroavante argentino foi o grande destaque da campanha do título inédito do Flu em 2023 - sendo eleito Rei da América -, quando marcou 13 vezes em 12 confrontos. Um deles, inclusive, abriu o placar para a equipe comandada por Fernando Diniz na final da competição, diante do Boca Juniors, no Maracanã.

Nas semifinais, contra o Internacional, Cano mandou a bola para as redes duas vezes no Rio de Janeiro e uma em Porto Alegre. Já diante do Olímpia, do Paraguai, nas quartas, o artilheiro marcou um no Maracanã e dois no Defensores del Chaco.

Em 2024, apesar de não viver fase tão iluminada quanto no ano passado, o camisa 14 estreou na Libertadores contra o Colo-Colo, do Chile, pela segunda rodada da fase de grupos, e marcou o gol que selou a primeira vitória do tricolor na edição do torneio deste ano - 2 a 1, no Maracanã.

O Fluminense é o líder do Grupo A, com quatro pontos, e, se vencer o Cerro Porteño nesta quinta, ficará com três de vantagem para o Colo-Colo, segundo colocado que já entrou em campo na rodada e empatou sem gols com o Alianza Lima, em casa.