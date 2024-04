Matheus Reis é o destaque da 'Esquadrilha 07' e foi relacionado para Libertadores - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 25/04/2024 13:00 | Atualizado 25/04/2024 18:39

Rio - A 'Esquadrilha 07' começa a dar frutos para o Fluminense. O atacante Matheus Reis, destaque da geração 2007 de Xerém, foi relacionado pela primeira vez e pode ser opção na partida contra o Cerro Porteño, nesta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

Matheus Reis, de 17 anos, pode se tornar o primeiro jogador de 2007 a ser relacionado para uma partida do Fluminense, além de se tornar o mais jovem a defender o clube na Libertadores (17 anos e 23 dias). Por enquanto o recorde pertence a Kauã Elias (17 anos e 2 meses). Para isso, precisará ser relacionado para o jogo contra o Cerro Porteño e entrar em campo.

A curiosidade é que Matheus Reis herdou a vaga de Kauã Elias entre os relacionados. O jogador, de 18 anos, foi afastado por atos de indisciplina na concentração antes do clássico com o Vasco . Ele esteve envolvido em uma festa no hotel junto com Alexsander, Arthur e John Kennedy. O quarteto não viajou para o Paraguai, e também desfalcam contra o Corinthians, domingo (28), em São Paulo.

Matheus Reis tem contrato com o Fluminense até 2028. No ano passado, o jovem assinou o primeiro contrato profissional logo após completar 16 anos. A joia tricolor possui multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 280 milhões na cotação atual). O atacante é o único jogador da geração de 2007 no elenco profissional e disputou a Copinha neste ano.

Disputa entre Brasil e México

Matheus Reis já protagoniza uma rivalidade entre Brasil e México nas categorias de base. Filho do ex-volante Elias Reis, que defendia o Pumas-MEX à época do seu nascimento, o jovem nasceu na Cidade do México e possui dupla cidadania. No ano passado, ele foi campeão sul-americano sub-17 com a seleção brasileira, mas esse ano aceitou o convite para defender os mexicanos no sub-18.

Embora tenha nascido no México, Matheus Reis cresceu no Brasil. Em 2008, já morava no país após seu pai deixar o Pumas para defender o Mogi Mirim. Matheus acompanhou o pai em países como Kuwait, Emirados Árabes e China, onde nasceu sua irmã. Em 2012, a família voltou em definitivo para o Brasil. Elias, então, passou por clubes como Criciúma e Bragantino, e aposentou-se em 2019.

Matheus, no entanto, não esconde a preferência pelo Brasil na disputa. Em entrevistas, já garantiu que nem precisa pensar duas vezes para escolher a seleção brasileira. Quando completar 18 anos em abril de 2025, ele terá que tomar uma decisão. Até lá, aproveita as oportunidades. Mas a escolha pela amarelinha parece algo certo.

Esquadrilha 07

A geração de 2007 é a esperança do Fluminense para o futuro. Relacionado para a partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, Matheus Reis foi desfalque no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil sub-17. Mesmo assim, os Moleques de Xerém venceram o Sport por 2 a 1 e garantiram a vaga na decisão com o placar agregado de 4 a 2.

Matheus Reis é um dos destaques da Esquadrilha 07, que conta ainda com nomes como Riquelme Felipe e Isaque — este último fez os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Sport, nesta última quarta-feira (24). A geração de 2007 domina o futebol carioca e chegou a ficar mais de um ano sem perder, além de ter feito um ano "perfeito" em 2022 conquistando todos os títulos disputados.

Em 2022, a 'Esquadrilha 07' disputou 34 jogos, venceu 26, empatou sete e perdeu apenas um, além de ter feito 96 gols e sofrido apenas nove. A geração conquistou os títulos do Carioca, Supercopa Carioca, Copa Rio e Copa Nike. Já no ano passado, a Esquadrilha foi responsável por sete dos 24 títulos da categoria de base do Fluminense, incluindo Copa Rio, Copa Olaria, Taça Guanabara, Carioca e Supercopa Carioca.

Finalista da Copa do Brasil sub-17, a Esquadrilha 07 busca um título inédito na base tricolor. O Fluminense amarga dois vices na competição, sendo um para o Flamengo em 2018, com a "Geração de Ouro" que contava com nomes como André e Martinelli. No ano passado, os Moleques de Xerém não disputaram a competição e voltaram a jogar nesse ano por causa da geração de 2007.