Modelo traz homenagem à cultura e às praias do Rio de JaneiroDivulgação/ Fluminense

Publicado 25/04/2024 15:30

Rio - O Fluminense contará com uma novidade para o duelo com o Cerro Porteño, nesta quinta (25), pela Libertadores. O novo uniforme branco, lançado no passado mês de março, será utilizado pela primeira vez na partida contra a equipe paraguaia. O modelo tem faixas verde e grená na diagonal e é uma reedição da camisa utilizada na primeira década do Século XX.

A estreia foi divulgada pelo próprio Fluminense. A última vez que o clube das Laranjeiras teve uma camisa com listras na diagonal foi em 2009. Por curiosidade, naquele ano, o Tricolor derrotou esse mesmo Cerro Porteño, no Paraguai, por 1 a 0, utilizando a camisa branca, que na edição daquele ano também fazia referência ao uniforme com uma faixa na diagonal. Na partida de volta, entrando em campo com sua camisa número 1, o Flu avançou para a final da Sul-Americana ao bater a equipe paraguaia por 2 a 1, em jogo que ficou marcado por uma grande confusão ao seu término.

O Fluminense é o líder do Grupo A, com quatro pontos, e, se vencer o Cerro Porteño nesta quinta, ficará com três de vantagem para o Colo-Colo, segundo colocado que já entrou em campo na rodada e empatou sem gols com o Alianza Lima, em casa.